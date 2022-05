Asi ametlik: ka Rootsi esitab NATOga liitumise avalduse

Andersson avaldas lootust, et Rootsi rahvas on otsusega päri. Ta lisas, et ei ole veel teada, millal liitumistaotlus teele pannakse, sest seda tehakse ühiselt koos Soomega. "Lahkume ühest ajastust ja siseneme teise," ütles peaminister.

Anderssoniga koos oli pressikonverentsil ka opositsioonijuht Ulf Kristersson. Viimane juhib erakonda Mõõdukas Koonderakond. Kristersson kordas oma seisukohta, et toetab otsust NATO liikmelisust taotleda. "See on ajalooline otsus," märkis ta. "On palju suuri teemasid, kus meil on erimeelsusi, ent võtame ühise vastutuse NATO-ga liitumise protsessi eest."

Esmaspäeva hommikul parlamendis debatti sisse juhatades ütles Andersson, et Rootsi väärib kaitsmist ja kõige paremini on Rootsi kaitstud NATO-sse kuuludes. Peaministri hinnangul ei võta liitumise ratifitseerimine aega kauem kui aasta.

Pühapäeval teatasid ka Soome president Sauli Niinistö ja peaminister Sanna Marin ametlikult, et riik taotleb NATO-ga liitumist. Türgi on väljendanud mõlema riigi liitumise suhtes skeptilisi signaale, mis loodetakse siiski ületada. Rootsi välisminister Ann Linde teatas esmaspäeval, et saadab Ankarasse asja arutama diplomaatide delegatsiooni.