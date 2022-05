Putin: USA on loonud Ukrainas biorelva, seal märatsevad neonatsid, Soome ja Rootsi tekitavad probleemi tühjal kohal

Putini sõnul nõuab kõige tõsisemat tähelepanu bioloogiline julgeolek. Venemaa on nimelt ammu löönud häirekella „USA sõjalis-bioloogilise aktiivsuse üle Nõukogude Liidu järgses ruumis”.

Samuti teatas Putin, et prioriteetne ülesanne on „kaitsta mälestust võidust Suures Isamaasõjas, meie rahvaste kangelastegudest tohutute ja korvamatute ohvrite hinnaga, kes päästsid maailma natsismist”. Putini sõnul tuleb seista vastu igasugustele katsetele natsid, nende käsilased ja nende tänapäeva järgijad puhtaks pesta.

„Põhja-Atlandi alliansi laienemise kohta. Jah, see on probleem, mis luuakse minu arvates täiesti kunstlikult, sest seda tehakse Ühendriikide välispoliitilistes huvides. Üldse kasutatakse NATO-t sisuliselt ühe riigi välispoliitika instrumendina, seda tehakse küllaltki järjekindlalt, osavalt ja väga agressiivselt. See kõik süveneb ka ilma selle keerulise rahvusvahelise olukorrata julgeoleku valdkonnas,” teatas Putin.