VIDEO | Martin Helme: mina ei uskunud hetkegi, et praegune valitsus laguneb

“Mina ei uskunud hetkegi, et meil valitsus laguneb,” märkis Helme. Tema hinnangul oli see valitsusesisene võimuvõitlus. “Mitte keegi pole käinud ei Reformierakonnast ega Keskerakonnast ei minu juures, ei sotside juures, ei Isamaa juures tõsiselt selle jutuga, et otsiks alternatiivi tänasele valitsusele,” lisas Helme veel.

Helme sõnas, et Keskerakonna toetus lastetoetuse tõusuks on oluline, kuna opositsioon seda üksi vastu võtta ei saa. Samas ei usu Helme, et Keskerakond seda teeks. “Siis kaotavad nad igasuguse tõsiseltvõetavuse,” sõnas ta.

Helme märkis, et Keskerakonna fraktsioon “laperdab” ja seetõttu pole valitsus tahtnud eelnõusid siduda usaldushääletusega.

EKRE juht kinnitas, et nende erakond tahaks küll valitsusse, et nende lubatud asjad teostada. “Meil on väga selge arusaam, mida tuleks Eestis teha teistmoodi võrreldes tänase valitsusega,” ütles Helme. Kellega aga valitsuse loomine õnnestuks, Helme kindlalt ei öelnud. Ta märkis, et Keskerakonnaga on usaldus nõrk eeskätt eelmise valitsuse kukutamise pärast.