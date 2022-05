TÄNAVAKÜSITLUS | Mida arvavad idanaabrid NATOst? "See oleks pidanud lagunema koos Nõukogude Liiduga"

Ka Moskva elanike seas läbi viidud tänavaküsitluses leidus neid, kes ei pea põhjamaade liitumist NATOga õigeks. „Oleks olnud õige, kui Nõukogude Liidu lagunemisel oleks lagunenud ka NATO,” sõnas moskvalanna Maria Reutersile. „Kui pole Nõukogude Liitu, siis mis mõte on NATO-l?” lisas ta.



Seevastu ütles aga Venemaa pealinnas elav Oleg, et riikidel on õigus liituda allianssidega. "Peaks võtma rahulikult ja laskma riikidel teha seda, mida nad tahavad. Keegi ei ütle ju Venemaale, mida me peame tegema. Iga riigi rahvusvaheline õigus on ühineda kellega iganes nad soovivad," lausus ta.



Vaata pikemalt videost, mida arvavad moskvalased Soome ja Rootsi liitumisest NATOga.