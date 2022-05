FOTOD | Valitsuskriis vaibumas? Reformierakond toetas skandaalse eelnõu saatmist esimesele lugemisele

Komisjoni juht Siret Kotka (Keskerakond) kinnitas Delfile enne istungit, et eesmärk on saata eelnõu esimesele lugemisele. "Keskerakonna seisukohtades muudatusi pole," viitas ta, et soovitakse jätkuvalt, et eelnõud menetletaks kiiresti ja lapsetoetuste tõus oleks selline, nagu möödunud nädalal sai räägitud. EKRE saadik Kert Kingo tõstis Delfi piltnikku märgates mapi näo ette: "Hakkate ahistama jälle?"

Istung kestis circa kaks tundi. Mis puudutab antud eelnõud, siis see sai rohelise tule ehk juba kuu lõpus arutatakse seda suures saalis esimesel lugemisel. Siret Kotka kinnitas, et seda toetasid ka Reformierakonna saadikud. Peaministripartei kõneisik Kajar Kase lausus, et ei tahetud vastu hääletada, kuna olemuslikult fraktsioon ju toetab lastetoetuste ülevaatamist. Tõsi, mitte selles mahus ja nii kiiresti, kui Keskerakond ja opositsioon on soovinud.

Kell 13 algas riigikogus ka koalitsiooninõukogu koosolek, kus ühe laua taga teiste seas ka Kaja Kallas ning Jüri Ratas. Kohtumine kestab ilmselt kella 15ni.

Mõlema erakonna poolt on täna tulnud pigem signaale, mis viitavad, et suudetakse küll koos edasi minna. Seda tõestab seegi, et lisaeelarve hääletus plaanitakse siduda valitsuse usaldamisega.

Ratase tärmin: tehtud enne jaanipäeva

Peretoetuse eelnõu võeti eelmisel nädalal menetlusse Keskerakonna ja opositsiooniparteide häälte toel. Keskerakonna juhid eesotsas esimehe Jüri Ratasega on öelnud kaljukindlalt, et peretoetuste tõstmisega minnakse edasi, see võetakse enne jaanipäeva vastu.

Ekspress kirjutas eile võimalikest järgnevatest arengutest. Üheks variandiks on, et leitakse mingi kokkulepe ja eelnõu jääb esimese ja teise lugemise vahelisse limbosse, kuhu on jäänud ajaloos suur hulk erinevaid algatusi. Millal peab eelnõu jõudma teisele lugemisele, pole kuskil paika pandud ja nii võib see aegade lõpuni riiulis konutada. See aga eeldab – nagu öeldud – mingit kokkulepet kuskil mujal.