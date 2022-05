FOTOD | Sotsiaalkomisjon arutab valitsuskriisi tekitanud eelnõu, mida Reformierakond ei toeta

Komisjoni juht Siret Kotka kinnitas Delfile, et eesmärk on saata eelnõu esimesele lugemisele. "Keskerakonna seisukohtades muudatusi pole," viitas ta, et soovitakse jätkuvalt, et eelnõud menetletaks kiiresti ja lapsetoetuste tõus oleks selline, nagu möödunud nädalal sai räägitud. EKRE saadik Kert Kingo tõstis Delfi piltnikku märgates mapi näo ette: "Hakkate ahistama jälle?"