Moskva teatas, et ei lepi Rootsi ja Soome NATO-sse astumisega

„Olukord loomulikult muutub toimuva valguses radikaalselt. (...) Kõik see peegeldab absoluutselt vale ja moonutatud arusaama sellest, mis toimub maailmas, poliitikat kujundavate ringkondade poolt Läänes ja täpsemalt Põhja-Euroopa riikides. See, et Rootsi nagu ka Soome julgeolek, kui jutt sellele läks, selle otsuse tagajärjel ei tugevne, on meie jaoks täiesti selge,” ütles Rjabkov Moskvas ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Ja millises vormis hakkame me tagama oma julgeolekut pärast selle NATO üldise konfiguratsiooni muutumist, on eraldi küsimus. See hakkab sõltuma sellest, mis praktilises plaanis hakkab olema Soome ja Rootsi oodatava Põhja-Atlandi liiduga ühinemise tagajärg. Mingeid illusioone selle kohta, et me lihtsalt lepime sellega, ei tohiks neil olla,” rõhutas Rjabkov.