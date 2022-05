Rootsi valitsus teeb otsuse NATO-le liitumisavalduse esitamise kohta, Türki saadetakse delegatsioon

Hultqvist ütles, et on saanud mitmetelt riikidelt signaale, et nad tahavad saada Rootsilt kiiret otsust taotluse esitamise kohta. Pärast mitmeid avaldusi Türgist viimaste päevade jooksul on aga see riik osutunud võimalikuks takistuseks Rootsi ja Soome NATO-sse vastuvõtmisele.

„Me saadame grupi ametnikke, kes arutavad asja ja peavad dialoogi Türgiga, et me näeksime, kuidas seda küsimust lahendada ja milles tegelikult asi on. Aga signaalid, mida me oleme saanud NATO-lt, on sellised, et on üksmeel, et nii Rootsi kui ka Soome tuleb sisse lubada,” ütles Hultqvist.