USA president Joe Biden nõudis tulistamise põhjalikku uurimist ja ütles, et riik "peab tegema kõik, mis meie võimuses, et lõpetada vihkamisest ajendatud riigisisene terrorism", kirjutab New York Times.

New York Timesi teatel ütles Biden, et "me ei vaja midagi muud, et öelda välja selge moraalne tõde: rassistlikult motiveeritud vihakuritegu on selle rahva struktuuri suhtes jälestusväärne."