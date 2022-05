VIDEO | Soome peaminister NATOga liitumisest: oleme Venemaa reaktsiooniks valmis

Soome otsustas kandideerida sõjalise liidu NATO liikmeks. Otsuse vormistab pärastlõunal Vabariigi Presidendi ja valitsuse välis- ja julgeolekupoliitika ministrite komisjoni ühiskoosolek, misjärel peab otsuse kinnitama Soome parlament.

Riigi juhtkond rääkis kell 13.00 algaval pressikonverentsil Soome julgeolekupoliitilistest lahendustest. Pressikonverents toimus Soome presidendilossi saalis.

Soome president Sauli Niinistö alustas pressikonverentsi tõdemusega, et täna on ajalooline päev, kus Soome maksimeerib oma julgeoleku.

Peaminister Sanna Marin lisas, et tänab NATO liikmesriike toetuse eest ühendusega liitumisel ja avaldas lootust, et Soome parlament kiidab otsuse alliansiga liitumiseks ülekaalukalt heaks. Marin rõhutas, et otsus tugevdab Põhja-Euroopat ja avab ka uusi võimalusi Põhjamaade koostööks.

CNN-i küsimusele, kas Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani viimaste päevade avaldused Soome liitumist alliansiga mitte toetada teeb riiki murelikuks, vastas Niinistö, et Türgi seisukoht tekitab temas segadust. Niinistö väitis, et oli vaid kuu aega tagasi vestluses Erdoğaniga saanud tollelt lubaduse, et Türgi toetab Soome liikmelisust. Küll aga ütles Niinistö, et on valmis Erdoğani uuesti vestlema ja rõhutas, et Soome vajab Türgilt selge seisukoha võtmist Soome liikmelisuse osas.

Niinistölt küsiti Venemaa reaktsioonide kohta Soome NATO liikmeks saamise taotlusele. President vestles eile Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Niinistö sõnul oli Putini reaktsioon Soome taotlusele leebem kui ükski Venemaa kommentaar alates 2016. aastast. Tema hinnangul oli kerge reaktsiooni põhjuseks näiteks see, et Soome liitumistaotlus on juba nii kaugel, et aeglustumine ei muudaks arengusuunda. Teine põhjus võib olla see, et Venemaa ei taha seda teemat Venemaal avalikult tõstatada. Ähvardusi Putin Niinistöle kehepoolses vestluses ei teinud.