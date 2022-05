Massitulistamine USA-s: surma sai 10 inimest, vahi alla võeti 18-aastane rassistlikult meelestatud kahtlusalune

Kahtlusalune – 18-aastane Payton Gendron – tegi tulistamise ajal oma tegudest otseülekannet. Praeguseks on ta vahi alla võetud.

Gendron tulistas 13 inimese pihta, kellest 10 hukkus. Pihta saanutest 11 olid mustanahalised ja 2 valged, teatas kohalik politsei. Kaks inimest on praegu haiglas, nende seisund on stabiilne.

USA justiitsministeerium nimetas massitulistamist vihakuriteoks ja rassistlikuks vägivaldseks ekstremismiks. Võimud on lubanud kuritegu uurida kiiresti, et tagada õiglus süütutele ohvritele. Uurimisse on kaasatud ka FBI.