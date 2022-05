"Rakett 69" 12. hooaja võitis 18-aastane Mattias Timm Rast

Finalistid olid Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased Mattias Timm Rast (18) ja Grete Paat (19).

Võistlejad pidid oma meeskonnaga finaalis ehitama Rube Goldbergi ahelreaktsioonimasina, mis koosneb 15 elemendist ja ahelreaktsioon peab kestma täpselt 96 sekundit. Rube Goldbergi masin on iseenesest lihtne - see vajutab nuppu, aga teeb seda kõige keerulisemat teed pidi. Mattias Timmile tõi võidu see, et masin töötas kõige täpsemini.

Grete rääkis, et masina puhul oli vaja teha palju parandusi ja muutusi. "Loodan, et masin läheb lõpuni," rääkis Grete finaalis. Masina kõik osad töötasid. "Kõik osad, ajastus - kõik on suurepärane," ütles Grete. Nõutud ajast jäi puudu kaheksa sekundit.

Seejärel oli Mattias Timmi kord, kes rääkis, et kõige rohkem närvi tekitas temas klaasi langemise reaktsioon. "Esimene pool töötas kõik nii nagu peab," ütles Mattias Timm. Mattias Timmil jäi nõutud ajast puudu vaid kaks sekundit ja sellega oli ta finaali võitnud.

12. hooaja võitja Mattias Timm Rast õpib Hugo Treffneri gümnaasiumi 11. klassis ja huvitub korraga nii matemaatikast, füüsikast ja keemiast kui ka koorilaulust ning judost. Teadusvõistlusest võtab ta kaasa kogemuse õppimise olulisuse kohta: “Siin võistluses olen saanud kinnitust sellele, et pole vahet, mis koolis sa käid või kust sa tuled. Kõige tähtsam on, et sa ise tahaksid õppida.”

Võitjat premeeritakse teadusagentuur​i poolt välja pandud​ Teadusstipendiumiga, mille suurus on 10​ ​000 eurot. Kolm parimat ​saavad õppima asuda​ Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnika​ülikooli, Eesti Maaülikooli või Tallinna Ülikooli​ vabalt valitud erialale.

Tüdrukute tehnoloogiakool Unicorn Squad premeeris parima tüdruku tiitli ja 5000 euro suuruse preemiaga Grete Paati. Kohtunike ja HK Unicorn Squad poolt kuulutati kõige silmapaistvamaks raketlaseks Leana Jete Korb, kelle puhul tõid kohtunikud esile nii teadmisi kui ka südikat võistleja hinge.