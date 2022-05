Bellingcati uurija Grozevi teatel nuuskisid tema taga Venemaa heaks töötanud Austria julgeolekumehed

Grozev ütles Telegrami kanalile Agenstvo Novosti, et Austria põhiseaduse kaitse ja terrorismivastase agentuuri endised agendid Martin Weiss ja Egisto Ott võivad lisaks olla seotud Venemaa luurega. Agentuur ise on praeguseks sellel kujul likvideeritud.

Ott on praeguseks uurimise all ja vahistatud, Weiss aga Austriast lahkunud ja arvatakse viibivat Lähis-Idas, märkis Grozev. Mõlemat kahtlustatakse Venemaale tundlike andmete lekitamises. Austria meedia teatel tegid mõlemad koostööd pankrotistunud Saksa finantsettevõtja Jan Marsalekiga, kes arvatakse praegu olevat Venemaal. Saksa ajalehe Handelsblatti teatel on Marsalek sõpradele hoobelnud oma koostööga GRU-ga. Samuti näitab Spiegeli, Bellingcati ja teiste väljaannete ühisuurimine, et Marsaleki üks nõunikest Andrei Tšuprõgin oli GRU palgal.