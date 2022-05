Leht: Eesti annab Ukrainale alles hiljuti soetatud ülimoodsad laevatõrjeraketid. Laanet: ei vasta tõele, see on infooperatsioon

Jerusalem Post kirjutas Ukraina ajakirjaniku Rostõslav Demtšuki üle 500 korra jagatud postitusele viidates, et 12. mail otsustas Iisrael lubada Eestil anda Ukrainale ühe Blue Spear 5G SSM raketikompleksi. Valeväidet on jõudnud jagada ka mitmed kümnete tuhandete jälgijatega Venemaa-Ukraina sõjale keskenduvad Twitteri-kontod.

TLÜ rahvusvaheliste suhete dotsent Matthew Crandall kirjutas 28. veebruari Eesti Päevalehe arvamusloos , et Eesti võiks kaaluda, kas on võimalik saata Ukrainale osa oma laevatõrje raketisüsteemist. "Kuigi seda on vaja ka Eesti kaitseks ja ukrainlased vajaksid selle kasutamises abi, on see relv, mis võib muuta sõja tulemust," kirjutas teadlane.