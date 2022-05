Liimets kohtumisel Taani välisministriga: peame tugevdama NATO kaitse- ja heidutusvõimekust alliansi idatiival

Liimets rõhutas, et Venemaa ei tohi oma ebainimlikku ja julma sõda Ukrainas võita ning selleks peab Euroopa Liit koos partneritega jätkama Venemaa igakülgset isoleerimist. „See puudutab nii uute karmide sanktsioonide kehtestamist Venemaale kui ka otsest poliitilist ja praktilist toetust Ukrainale kaitsealase- ja humanitaarabi kui ka sõjajärgse ülesehitamise näol,“ ütles ta.

Liimetsa sõnul on selge, et Euroopa peab saavutama energiasõltumatuse Venemaast ja kiirendama rohepööret. „Oleme otsustanud Venemaa gaasi ostmise lõpetada. Eesti eesmärk on taastuvenergia osakaalu suurendamine ning selle nimel jätkame aktiivset koostööd Läänemere energiavõrgu arendamisega koos Taaniga,“ ütles Liimets.