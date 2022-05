Reformierakondlane valitsuskriisini viinud eelnõust: valdav enamus ei eita probleemi, aga sellisel kujul seda vastu võtta ei saa

Eesti Päevaleht kirjutas neljapäeval, et Jaanus Karilaid ütles, et temale on mitmed Reformierakonna fraktsiooni liikmed öelnud, et lastetoetuse eelnõu on poliitiliselt oluline. "Toomas Kivimägi tegi näiteks oma fraktsiooni juhile Mart Võrklaevale ka ettepaneku eelnõule allkiri anda," ütles Karilaid Päevalehele.