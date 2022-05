Ukraina sõjaväeluure: Venemaal kavandatakse riigipööret, Putin on haige. Kremlile lähedane isik avaldas eravestluses, et riigipeal on verevähk

Ukraina sõjaväeluure juht kindralmajor Kõrõlo Budanov usub, et sõda Venemaaga jõuab pöördepunktini augusti keskel ja on tõenäoliselt lõppenud aasta lõpuks.

Intervjuus Sky Newsile ütles kindralmajor Budanov, et "murdepunkt saabub augusti teisel poolel" ja "enamik aktiivseid lahingutegevusi on lõppenud selle aasta lõpuks".

"Selle tulemusena taastame me Ukraina võimu kõigil oma aladel, mille oleme kaotanud, sealhulgas Donbasis ja Krimmis," ütles ta.

Budanov lisas, et sõja kaotamine toob kaasa riigipöörde Venemaa presidendi Vladimir Putini vastu, mis tema väitel on juba algamas.

Venemaa oligarh: Putin on väga haige

Üks Kremlile lähedalseisev oligarh väitnud märtsi keskel eravestluses USA riskiinvestoriga, et Putinil on verevähk, avaldas täna Suurbritannia meediaväljaanne The Times. Vestluse salvestuse sai enda kätte USA ajakiri New Lines. Oligarhi nime aga väljaanded avaldama ei soostunud.

Oligarh ütles salvestuses, et Putinile tehti vahetult enne käsu andmist Ukraina ründamiseks verevähiga seotud seljaoperatsioon.

Ta kurtis, et riigipea on läinud hulluks ja väitis, et Moskvas valitseb sügav rahulolematus riigi majandusliku seisu üle ning et oligarhid lootvat Putini peatset surma.

"Ta [Putin] hävitas täielikult Venemaa ja Ukraina majanduse ja paljud teised majandused,“ ütles oligarh vestluses.

"Probleem on tema peas. Üks hull mees suudab pöörata maailma tagurpidi."

Ka Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov väitis, et president Putin on "väga halvas psühholoogilises ja füüsilises seisundis ning on väga haige".

Putinit on viimastel aastatel ümbritsenud arstide brigaad

Aprilli algul avaldas Venemaa uuriva ajakirjanduse grupp Proyekt, et Venemaa riigipea ümber on viimastel aastatel tekkinud arstidest ekspertgrupp, kes temaga eraresidentsis aega veedab. Putin olla pöördunud ka alternatiivmeditsiini poole, harrastades suplemist mahalõigatud hirvesarvedest eraldatud veres.