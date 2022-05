President Karis: ainult lääneriikide passiivsus ja hirm võivad aidata Venemaal sõja võita

President Karis rõhutas vajadust saada üle hirmust, et meie tegevus provotseerib Venemaad. „Tõepoolest, see on vastupidi – kindlameelne tegevus on ainus heidutusvahend, mis toimib. Ma väidan, et me pole ikka veel täielikult aru saanud, mida Venemaa sissetung Ukrainasse Euroopa julgeolekukorra jaoks tähendab. Senised majandussidemete ja kaubandussuhete loomise strateegiad pole toiminud. Piiramine ei ole töötanud. On aeg millekski julgemaks,“ sõnas president Karis. President Karis viitas ka vajadusele oluliselt tugevdada NATO heidutushoiakut alliansi idatiival.

„Mind julgustavad Euroopa Liidu viis sanktsioonipaketti, kuid me peame jõudma Venemaa nafta keelustamiseni. Eesti on saatnud sõjavarustust summas, mis moodustab kolmandiku meie aastasest kaitse-eelarvest. Ja just eelmisel nädalal kiitis valitsus heaks järjekordse haubitsate ja laskemoona saadetise. Kutsun kõiki oma NATO ja EL-i sõpru püüdma meid ületada,“ lausus president Karis.

Eesti riigipea märkis, et president Putin on liiga kaua olnud edukas Lääne heidutamisel ning et on aeg asjad ümber pöörata. „Venemaa presidendi ekspansionistlik unistus luua suur Novorossija ei saa võitu,“ sõnas president Karis. „Kui kaua võime küsida: kes on järgmine? Peame sellele lõpu tegema,“ lisas ta.