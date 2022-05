NATO-s tehakse otsuseid konsensuspõhiselt, mis tähendab sisuliselt seda, et igal riigil on vetoõigus. See tähendab, et Türgil oleks soovi korral võimalik blokeerida Soome-Rootsi NATO-sse pääsemine isegi juhul, kui ülejäänud 29 liikmesriiki seda pooldavad.