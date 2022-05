Ukrainas astus sõjakuritegudes süüdistatuna kohtu ette esimene Vene sõdur

21-aastane Šõssimarin on Ukrainas vahi all ning teda ähvardab eluaegne vanglakaristus.

Ukraina peaprokurör Irõna Venediktova sõnul on oluline, et sõjakuriteo kohtuprotsessi ei algatata mitte tagaselja, vaid nii, et süüdistatav on õigusemõistmise ajal Ukrainas.