Valitsuskriisis arenguid toimunud ei ole. Jüri Ratas: oleme Kallasega rääkinud

Jüri Ratas ei kommenteerinud Delfile, kas nad Kallasega ka milleski kokku leppisid või lahenduse leidsid. Ainuke infokild, mida Ratas oli nõus jagama oli see, et nad tõepoolest on Kallasega vestelnud. "See ei ole mingi ülekuulamine praegu, mina ei pea teile kahe inimese vahelist vestlust kommenteerima," ütles Ratas.

Mõrad koalitsiooni suhetes

Eile rullus lahti valitsuskriis, mis sai alguse selles, et Keskerakond esitas riigikogus lastetoetuse tõstmise eelnõu.

Kaja Kallas ütles täna Delfile, et kui lastetoetuse tõstmise eelnõu võetakse vastu, siis on praegusel koalitsioonil lõpp. "Aus oleks neil teha nii, nagu seadused ette näevad, ehk et nad umbusaldavad mind ja teevad selle valitsuse, mida nad soovivad. See oleks aus. Kuna nad pole piisavalt mehed seda tegema, siis jah, kui see nii läheb (eelnõu võetakse vastu -toim.), siis eks ma astun tagasi," ütles Kallas.

Jüri Ratas rääkis Delfile seepeale, et tema tõlgenduse järgi on Kallas nende sõnadega koalitsiooni lõpetanud. "Kallas ütles, mina tõlgendasin," ütles Ratas. "Kui ta ütleb, et koalitsioon on läbi, kui see eelnõu läbi läheb - siis on see läbi."

Ratase sõnul soovib Keskerakond praeguse koalitsiooniga jätkata. "Meie soov ei ole koalitsiooni lõpetada, täna on oluline lastega perede toetamine. Uue koalitsiooni moodustamist meie algatanud ei ole," ütles Ratas.

Kaja Kallas ütles pärastlõunal Delfile, et koalitsiooni lagunemisel püüaks tema sõlmida lepingu Isamaa ja sotsidega, sest "selline see matemaatika riigikogus on".

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et sotsiaaldemokraadid on valmis valitsusvastutust võtma, kuid "valimisteni varuratas me olla ei kavatse".

"Teame ju kõik, mis on tänase koalitsiooni võimalikud alternatiivid. Reformierakonnast oleks vastutustundetu alternatiive mitte kaaluda, sest sellega sillutaksid nad ise EKRE-le teed tagasi valitsusse," ütles Läänemets.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ei hakka enda sõnul isegi spekuleerima koalitsiooni lagunemist või seda, kellega uut looma võiks hakata. "Spekuleerimisel ei ole mõtet. Isamaa tegutseb selle nimel, et see eelnõu võetaks vastu ja loodan, et Reformierakond tuleb ka kaasa," ütles Seeder.