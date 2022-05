VIDEO | Kadri Simson valitsuskriisist: tähtis on, et valitsus on tegus ja ei lase end valimiste lähenemisest heidutada

“See on mõjusam siis, kui see jääb ainult nende inimeste teada, kellele ma eksklusiivselt seda väljendasin,” rääkis Simson. “ Ma ei osale sellel (valitsuskriisi - toim) arutelul sellisel viisil, sest mu enda töökoormus on piisav, et tegeleda nende küsimustega, mille eest mina vastutan. Ma olen andnud eraviisiliselt indikatsiooni, mida ma pean mõistlikuks ja ma siiralt tahan loota, et seda on kuulda võetud.“