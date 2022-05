"Ma polnud kunagi midagi nii julma nii lähedalt näinud." Soomes akuutpsühhiaatrina töötav eestlane kirjeldab, kui raske on ravida sõjatraumasid

Olgu öeldud, et emotsionaalsed traumad võivad lisaks ärevusele ja meeleolulangusele vallandada ka väga raskeid vaimse tervise häireid, eeskätt psühhootilist sümptomaatikat. Psühhoosid kuuluvad psühhiaatria klassikaliste ning esmatähtsate töövaldkondade hulka. Selliste häirete korral on inimese objektiivse reaalsuse tunnetus häiritud. Ta võib näha, kuulda või tajuda midagi, mida pole tegelikult olemas.

10 aastat tagasi, vahetult peale Soome kolimist, tutvusin oma esimese sõjapõgenikust patsiendiga. Tegemist oli noorukiga, kes oli väikelapseeas keeva veega üle valatud, pääsenud sellest kuidagi eluga ning koos emaga riigist põgenenud. Ema sooritas hiljem suitsiidi. Ma polnud kunagi midagi nii julma nii lähedalt näinud. See julmus oli käega katsutav ja karjus sealt moondunud kehalt minule vastu. Antud juhtumiga tegeledes ei kujutanud ettegi, et sarnaseid lugusid hakkab tulema veel ja veel ning et see saab osaks minu kliinilisest tööst, osaks minu elust.

Oma praktika jooksul olen õppinud, et psühhiaatrias on haigusi, millest paranetakse, on haigusi, mida hoitakse kontrolli all ning on haigusi, mis kõnnivad oma rada pidi enamasti allamäge ning reageerivad ravile vähe või üldse mitte. Sõjatrauma pole iseenesest haigus, kuid prognoos paranemisele on vaatamata sellele kehv.

Sõjas saadud psüühilisi traumasid on läbi aegade kirjeldatud erinevate terminitega. Nt shell shock, mille tõlgiksin mürsuvapustuseks, battle fatigue e lahingkurnatus. Tänapäeval kasutatakse traumade kirjeldamiseks post traumaatilise stressisündroomi mõistet (PTSD), mis võib tekkida, kui inimene ise on kogenud traumeerivat sündmust või seda pealt näinud. Selle tulemusena võib esineda hirmutavaid mälupilte traumeerivast sündmusest, luupainajaid, emotsionaalset tuimust, meeleoluprobleeme, jne.

Olukorda uurides selgus, et autoga sõites tundub talle mõnikord, et asfalt vajub ning sinna tekivad suured kraatrid. Öösiti kuuleb ta tugevaid pauke, mis meenutavad pommitamist, samuti võõrast meeshäält, mis ütleb üksikuid sõnu, nagu nt ”hüppa!”, ”tapa!”. Need kogemused vallandasid temas suurt hirmu, meeleolulangust ning enesetapumõtteid.

Ruumi sisenedes istus ta aeglaselt toolile ning vaatas ainiti enese ees olevat põrandat. Ootas rahulikult kuniks telefoniühendus tõlgiga oli saadud. Ta oli emotsionaalselt pidurdunud ja enesesse sulgunud. Kaebas, et viimastel nädalatel ei ole enesetunne kiita, on tekkinud unehäired ja veel midagi, millest ta aru ei saa.

Ateena sõdur Epizelos leiti põllult keset tuhandeid surnukehi ning uuriti seejärel sõjaväe kirurgi poolt. Ühtegi haava tema kehalt ei avastatud, küll aga oli kaotanud ta püsivalt oma nägemise. Arvatakse, et tegemist oli ekstreemse psühholoogilise trauma poolt vallandatud hüsteerilise pimedusega, mille tänapäevasem termin on konversioonihäire.

Kreeka ajaloolane Herodotus kirjutas 490. aastal e.Kr. Maratoni lahingus pimedaks jäänud sõdurist, kellel polnud ühtegi füüsilist vigastust. See on teadaolevalt esimene traumajärgse stressihäire kirjeldus ajaloost.

Sõjatraumad kanduvad edasi põlvest põlve ning mõjutavad kuni nelja järgmist generatsiooni. Mitmed uuringud on näidanud, et holokausti üle elanute lastel ja lastelastel esineb traumasümptomeid, eeskätt impulsikontrolli häireid, käitumisproblemaatikat ning hirmutava sisuga unenägusid. Sellest lähtuvalt on väga oluline, et sõjas traumatiseeritud inimesed saavad professionaalset ja süsteemset abi hoidmaks muuhulgas ära ka järgmiste generatsioonide kannatusi.

Viinikka oli ainuke ohvitserkonda kuuluv mees, kes viimaste sõdade aegu Soome ajaloos on hukatud. Talle süüks pandud kuritegu hinnati sedavõrd raskeks, et vaatamata meditsiinilise dokumentatsiooni olemasolule, mis kinnitas tema süüdimatust teo hetkel, ei hinnatud seda leevendavana asjaoluna.

Haiglas oli ta liikumatult toolil istunud, vahtinud ainiti enese ette, küsimustele vastanud aeglaselt ning pika viivega. Selgus, et Viinikka töötas arstina rindel Punaarmee suurrünnaku ajal. Noor meedik sai üha lisanduvate vigastatute ning langenute laviini all närvivapustuse ning põgenes, jättes võitluses olnud pataljoni mitmeteks päevadeks ilma arstita. 1944. aasta augustis mõisteti ta sõjakohtus surma sõjapelgurluse eest ning karistus viidi täide vahetult peale otsuse välja kuulutamist.

Tänapäeval peetakse sõjatraumade eduka rehabilitatsiooni eelduseks individuaalset lähenemist ja abi õigeaegsust. Ohvrite aitamisel on kesksel kohal enesemääramisõiguse tunnustamine ning inimeste loo ära kuulamine just sellisena nagu see on.

Töö ohvritega võiks olla üles ehitatud meeskonnatöö põhimõtetele niiviisi, et igaühel on teada omad tegutsemispiirid. Psühhoteraapiaga tegeleb psühhoterapeut, kuigi ka teistel võib olla väga hea psühhoterapeutiline arusaam patsiendist. Õde ei püüa teha arsti tööd ja vastupidi. Igal meeskonnaliikmel peaks olema selge professionaalne identsus.

Multidistsiplinaarne töörühm aitab leida lahendusi nii praktilistes küsimustes nagu näiteks töö leidmine või elukohaga seonduv, aga ka tervisega seotud probleemide korral. Sellisesse töörühma võiksid kuuluda vastava väljaõppe saanud psühhiaatrid ja psühholoogid, vaimse tervise õed, sõjatraumadele spetsialiseerunud füsioterapeudid, tegevusterapeudid, sotsiaaltöötajad ja protsessi juhtivad koordinaatorid.

Ressursside vähesuse tõttu on oluline teha üleriiklikult koostööd superviseerides, juhendades ja koolitades kolleege tagamaks sõjatraumatiseeritud inimestele võimalikult kvaliteetne abi. Näiteks traumafüsioterapeut võib juhendada füsioterapeuti, eriarst võib juhendada üldarsti.

Eesti vajab vaimse tervise teenuste süsteemi

Eesti on siiani üks vähestest Euroopa maadest, kus puudub riiklikul tasandil efektiivne vaimse tervise poliitika juhtimine. Selle aasta alguses loodi Sotsiaalministeeriumi alluvusse vaimse tervise osakond, mille põhiülesanne on kavandada vaimse tervise poliitikat ja korraldada selle elluviimist.

Osakonna loomine iseenesest ei garanteeri, et antud sektoris midagi ka sisuliselt muutub, aga hea algus on see igatahes. Soomes on vaimse tervise teenuste juhtimine kõrgel tasemel, kuid vaatamata sellele ei saa ka siin sõjapõgenikud kõike seda, mida nad psühhiaatrilises või psühholoogilises plaanis vajaksid. Spetsialiste on vähe ja järjekorrad on pikad. Traumateraapiat, mis kestab 1-4 aastat, võib eriti halval juhul oodata pool aastat või kauemgi.

Eestile on suur väljakutse pakkuda sõjapõgenikele emotsionaalset abi arvestades, et meie omadki inimesed ootavad kuid järjekorras, enne kui kusagil löögile pääsevad. Ma siiski tahaks uskuda, et kõik siin ilmas on võimalik ning ühel päeval on ka meie väikeses vabariigis professionaalselt üles ehitatud vaimse tervise teenuste süsteem.