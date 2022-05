Zelenskõi: Macron pakkus Ukrainale järeleandmiste tegemist, et Putin saaks oma näo säilitada

„Me ei peaks otsima väljapääsu Venemaa jaoks ja härra Macron teeb seda asjata. Ma arvan, et tal on suurepärane kogemus, et kuni Venemaa ise ei taha, ei hakka ta midagi otsima... Ta tahtis saada teatud tulemusi vahendamises, ta ei leidnud neid ei meie poolt ega Venemaa poolt,” lausus Zelenskõi, vahendab UNIAN.

„Mulle tundub, et see ei ole ühtede või teiste liidrite poolt eriti korrektne. Me ei ole valmis midagi kellegi jaoks säilitama ja kaotama selle eest oma territooriume. Mulle tundub, et see on täiesti ebaõiglane. See on kaotatud aeg,” ütles Zelenskõi.