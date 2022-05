FOTOD | Kallas kohtumisel Poola presidendiga: NATO peab tugevdama kaitset seal, kus seda kõige enam vaja

Peaminister Kaja Kallase sõnul on Poola väga hea ja pühendunud liitlane NATOs. „Koos Poola vägedega aitasid Eesti kaitseväelased tõrjuda Valgevene hübriidrünnakut Euroopa Liidu välispiiril. Poola sõdurid osalevad meie kaitseväe peagi algaval suurõppusel Siil.“

NATOs mõistame Kallase sõnul Poolaga ühiselt, et muutunud julgeolekuolukorras vajab Allianssi kaitse- ja heidutushoiak kiiresti tugevdamist. „Selles osas tuleb selged ja tugevad otsused langetada juunikuisel Madridi tippkohtumisel. Arvestades, et Venemaa on agressiooni taset Euroopas tõstnud, tuleb NATOl tugevdada kaitset seal, kus seda kõige rohkem on vaja. Eelkõige just NATO idatiival,“ ütles Kallas.

Samuti leiti kohtumisel, et tuleb jätkata pingutusi Putini sõjamasina peatamiseks Ukrainas ning Venemaa poliitiliseks ja sõjaliseks isoleerimiseks. „Meil on veel palju teha, sealhulgas näiteks ELi kuuenda sanktsioonipaketi kinnitamine,“ selgitas Kallas. Lisaks arutati, kuidas toetada Ukraina ELi-suunalisi püüdlusi. Oluline on anda Ukrainale lootuse sõnum koos selgete tingimuste ja juhistega.

Peaminister Kallas tõi esile ka Poola üliolulist rolli Ukraina igakülgsel abistamisel. „Poola on teinud Ukraina aitamiseks väga palju ning jätkab neid pingutusi. Ka Euroopa Komisjoni abi neile riikidele, kes on Ukraina sõjapõgenikke vastu võtnud, on oluline,“ ütles Kallas. Poola on andnud Ukrainale sõjalist- ja humanitaarabi ning võtnud vastu üle kolme miljoni sõjapõgeniku.

Kallas ja Duda arutasid võimalusi, kuidas Poola ja Balti riigid saaksid olla abiks Ukraina teravilja väljaveole. Ukraina vili omab globaalset tähtsust ja sellest sõltuvad maailma paljud piirkonnad. Ülemaailmse näljahäda vältimiseks tuleb leida lahendus vilja Ukrainast välja saamiseks.

Peaminister Kallas kutsus Poolat ühinema algatusega rajada Läänemere energiavõrk, kuhu saaks ühendada meretuuleparke ning mis toimiksid ühtlasi täiendavate riikidevaheliste elektriühendustena.