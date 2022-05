Ohutusjuurdluse keskus alustab Estonia vraki põhiuuringuid, ette võetakse autotekk ja praod

Luubi all autotekk ja laevakere praod

3D-laserskaneerimise projekt on jagatud neljaks osaks. „Järjekorras esimeseks ülesandeks on läbi viia autoteki uuringud, et saada võimalikult detailne ülevaade autoteki seisundist ning seal olevatest objektidest. Autoteki uuring on tehniliselt väga keeruline," rääkis Arikas. "Eesmärgiks on saada võimalikult hea ettekujutus autoteki olukorrast, sealhulgas nii deformatsioonidest kui ka avaustest, näiteks uksed, ventilatsiooniavad, masinaruumi luugid, ning teha kindlaks, kas need on suletud või avatud.“