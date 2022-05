OTSEBLOGI | Venemaa väed taanduvad Harkivi alt. Prantsusmaa lükkas Zelenskõi eilse süüdistuse tagasi

Venemaa on Ukraina vasturünnakute tugevuse ja abivägede puudumise tõttu otsustanud oma positsioonidelt linna ümbruses täielikult taanduda.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kinnitas reedeõhtuses pöördumises, et Harkivi Ukraina väed on Harkivi piirkonda järkjärguliselt vabastamas. Zelenskõi sõnul on Ukrainas okupatsioonivägede käest kokku vabastatud üle tuhande asula.