OTSEBLOGI | Türgi annab Soomele ja Rootsile NATOga liitumiseks rohelise tule, kuid esitas oma tingimused

Türgi välisminister lisas, et türklased ei ähvarda kedagi ega püüa kauplemiseks jõuõlga suurendada, vahendab Reuters. Nõudmised puudutavad ennekõike Rootsis tegutsevat kurdide parteid PKK, mis on nii Türgis kui ka Euroopa Liidus ja USAs tunnistatud terroristlikuks ühenduseks.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kinnitas samuti pärast kohtumist välisministritega, et Türgi ei blokeeri kahe Põhjamaa liitumist ning avaldas veendumust, et eriarvamused saavad lahendatud.

Suur võit Ukrainale

Laupäeval eile evakueeriti Mariupolist suur konvoitäis inimesi, kes jõudsid ohutult Zaporižžjasse, vahendab Reuters. Mariupoli linnapea abi Petro Andriuštšenko kinnitas, et konvois oli 500 kuni 1000 autot, tehes sellest suurima evakuatsiooni linnast pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust.

Mariupoli linnapea nõunik Petro Andrjuštšenko teatas ühismeedias, et Vene õhujõud langetasid laupäeval Mariupolis asuva Azovstali tehase peale, kus lõksus veel vähemalt 600 sõdurit, süüte- või fosforpommid. Ta lisas, et pommid tekitasid Azovstal on kuumuse tõttu kui "põrgu maa peal".