Mart Võrklaev: Keskerakonna probleem ei ole toetuses, see on kuskil mujal

Täna esitas Keskerakond riigikogus eelnõu, millele andsid allkirja 54 parlamendisaadikut kõigist erakondadest peale Reformierakonna. „Lasku Reformierakond hääletus vabaks ja võib-olla on päeva lõpuks sellel eelnõul 85-90 toetushäält,” ütles Karilaid Eesti Päevalehele. Samuti ütles Karilaid, et talle olevat mitu reformierakondlast öelnud, et nende arvates on tegu olulise poliitilise mõttega. "Toomas Kivimägi tegi näiteks oma fraktsiooni juhile Mart Võrklaevale ka ettepaneku eelnõule allkiri anda.”