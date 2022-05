Venemaa lubas Soome NATO-ga liitumisele „sõjalis-tehnilisi ja muid” vastusamme

Venemaa välisministeeriumi sõnul on Vene pool korduvalt märkinud, et oma rahvusliku julgeoleku tagamise teede valik on Soome võimude ja rahva teha, aga Helsingi peaks andma endale aru vastutusest ja sellise sammu tagajärgedest.

„NATO-sse astumine on samuti Soome rahvusvaheliste ja õiguslike kohustuste otsene rikkumine, eelkõige 1947. aasta Pariisi rahuleppe rikkumine, mis nägi ette poolte kohustuse mitte sõlmida liite või osaleda koalitsioonides, mis on suunatud neist ühe vastu, ning 1992. aasta Venemaa ja Soome vahelise suhete aluse lepingu rikkumine, millega määrati kindlaks, et pooled hoiduvad jõuga ähvardamisest või jõu kasutamisest teise poole territoriaalse terviklikkuse või poliitilise sõltumatuse vastu ning ei kasuta ega luba kasutada oma territooriumi relvastatud agressiooniks teise poole vastu. Üldiselt on kollektiivse Lääne praegust ükskõikset suhtumist rahvusvahelisse õigusesse arvesse võttes selline käitumine normiks muutunud. Reageerime olukorra järgi,” öeldakse avalduses.