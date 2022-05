ERISAADE | Valitsuskoalitsioon on lõhki. Kas tulemas ongi erakorralised valimised?

Keskerakond alustas neljapäeva lastetoetuste reformi eelnõu äkilise sisseandmisega riigikogus, millele korjati opositsioonierakondade toetusallkirjad. Reformierakonda tabas koalitsioonipartneri soolo riigikogus üllatusena ja peaminister Kaja Kallas ei jätnud valitsuse pressikonverentsil välja näitamast, et koostöö Keskerakonnaga paistab otsas olevat. Kallas esitas pressikonverentsil avaliku väljakutse riigikogu kuluaarides taaskord sahinate järgi valitsuspööret plaanivatele Keskerakonnale, EKRE-le ja Isamaale, et nad võtaks siis umbusaldusega valitsuse maha. Samuti rääkis Kallas, et valitsuse lagunemise korral oleks ta valmis proovima uut liitu Isamaa ja sotsidega. Mida see kõik tähendab analüüsivad Delfi „Erisaate“ stuudios Eesti Ekspressi ja Delfi ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Herman Kelomees. Saatejuht on Raimo Poom.

Nii Jaagant kui Kelomees naasid äsja Toompealt valitsuse pressikonverentsilt ja vahendasid algatuseks sealseid emotsioone.

Urmas Jaagant kirjeldas seal valitsenud halbade emotsioonide õhkkonda. „Võbolla päris valitsuse lõpp veel ei ole, aga ta on päris lähedal. Need ilmed, kuidas teineteisega suheldi pressikonverentsil, ei jätnud eriti head muljet tõesti. Kuuldavasti oli ka valitsuse istung olnud üsna pingeline. Sellest muidugi ülekandeid ei pakuta, aga inimesed, kes kohal olid, teavad. Pinged on suured. terviklik mulje on see, et peaminister Kaja Kallase juures tajusin suurt, tugevat pettumust. Ühesõnaga olid halvad emotsioonid,“ rääkis ta.

Jaagant lisas: „Tähelepanuväärne oli see, et Jaak Aab, kes pressikonverentsil pidi Keskerakonna vaatest asju selgitama, ei tundnud end sugugi mugavalt seal. Tema nihelemine oli selgelt nbäha. Ei paista tema olevat nende hulgas, kes arvaksid, et valitsus vajaks lõhkumist. see näitab, et üritajad on kuskil mujal. Me teame, kus nad on, nad on riigikogu fraktsioonis“.“