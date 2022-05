Jüri Ratas: Keskerakond koalitsiooni lõhkuda ei soovi ja uusi läbirääkimisi me alustanud ei ole

Kaja Kallas ütles pärastlõunal Delfile, et kui eelnõu lastega perede toetuseks vastu võetakse, on praegusel koalitsioonil lõpp. "Aus oleks neil teha nii, nagu seadused ette näevad, ehk et nad umbusaldavad mind ja teevad selle valitsuse, mida nad soovivad. See oleks aus. Kuna nad pole piisavalt mehed seda tegema, siis jah, kui see nii läheb (eelnõu võetakse vastu -toim.), siis eks ma astun tagasi," ütles Kallas.

Jüri Ratas rääkis Delfile seepeale, et tema tõlgenduse järgi on Kallas nende sõnadega koalitsiooni lõpetanud. "Kallas ütles, mina tõlgendasin," ütles Ratas. "Kui ta ütleb, et koalitsioon on läbi, kui see eelnõu läbi läheb - siis on see läbi."