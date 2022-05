VIDEO | Soome-eestlane piirilinnas: peaksime olema valmis, et siit vajadusel kiiresti lahkuda

„Oleme siiani näinud Imatrat kui väga turvalist paika ja arvame seda siiani, kuid ma usun, et siinsete inimeste mõtted on nüüdseks muutunud,” rääkis Katri Lätt-Shahmardan Reutersi vahendusel. "On tekkinud väike hirm, sest meie kõrval asuv Venemaa erineb teistest riikidest ja alati ei saa nende öeldut usaldada, nii et võib-olla peaksid inimesed olema valmis selleks, et peame siit kiiresti lahkuma," lisas ta.

Lappeenranta linnapea Kimmo Jarva sõnul on praegune olukord tekitanud lisaks poliitilistele pingetele elanikes aga ka perekondlikke lahkarvamusi. “Meil on üle 3000 elaniku, kes räägivad vene keelt emakeelena ja ülikoolides on palju tudengeid, kes on tulnud Venemaalt ja siis muidugi perekondlikud suhted ja sõprussuhted, mis on omamoodi pandud praegu proovile,” ütles Jarva.

Linnapea lisas, et Vene turistide arv vähenes juba koroonapandeemia ajal, kuid uus kriis on olukorda piiril veel võimendanud. "Loomulikult vähendab see reisimist ja igasugust suhtlust veelgi. Linnana oleme nüüd tegelikult katkestanud igasuguse koostöö Peterburiga, kus meil oli oma kontor ja meil on olnud naaberlinna koostöö Viiburiga, kindlasti mõjutab see väga tugevalt turismi ja kogu koostööd," selgitas Jarva Ukraina sõja mõjusid Soome piirilinnale.