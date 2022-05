FOTOUUDIS | Riigikogu ruska ja silmapööritus valitsuses: kas nii saab Eesti uue võimuliidu?

Tänasel valitsuse pressikonverentsil küsiti peaminister Kaja Kallase käest, milline on koalitsiooni tervis peale eelnõu sisseandmist. Pressikonverentsil viibinud ministrid naersid hetkeks küsimuse peale ning Kallas ütles, et küsimus on pigem Keskerakonna esindajatele. "Mina ei soovi seda valitsust lõhkuda ega pole teinud midagi selleks, et seda valitsust lõhkuda," ütles Kallas.

Eesti Ekspress kirjutas eile, et Keskerakonna lastetoetuste eelnõu võib kujuneda valitsusele saatuslikuks tüliõunaks, kuna Reformierakonnale ei meeldi idee sedavõrd suurest riigieelarve kulureast. Ekspress selgitab ka, kuidas eelnõu on seotud Isamaa erakonna poliitilise tahtega, mis võib väljaande arvates viidata plaanile taastada Keskerakonna, Isamaa ja EKRE valitsus.

Delfi uuris eile Keskerakonna fraktsiooni esimehelt Jaanus Karilaiult ja Isamaa esimehelt Helir-Valdor Seederilt, kas kolm erakonda on pidanud läbirääkimisi praeguse valitsuse kukutamiseks ja kolmikliidu taastamiseks. Mõlemad väitsid, et selliseid läbirääkimisi toimunud pole.

Kaja Kallas ütles pärastlõunal Delfile, et kui eelnõu vastu võetakse, on praegusel koalitsioonil lõpp. "Aus oleks neil teha nii, nagu seadused ette näevad, ehk et nad umbusaldavad mind ja teevad selle valitsuse, mida nad soovivad. See oleks aus. Kuna nad pole piisavalt mehed seda tegema, siis jah, kui see nii läheb (eelnõu võetakse vastu -toim.), siis eks ma astun tagasi," ütles Kallas.