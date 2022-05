Soome välisminister nimetas europarlamendis viis põhjust NATO-ga liitumiseks

Haavisto sõnul on Venemaa muutunud ettearvamatuks ja on varasemast rohkem valmis suure riskiga operatsioonideks, kus tuleb ka Vene ohvreid.

Kolmandaks on Venemaa hakanud rohkem rääkima lõtva juttu tuuma- ja keemiarelvade kasutamisest.

Viies põhjus on Haavisto sõnul see, et seni kasutusel olnud meetmete abil ei ole rahumeelset lahendust suudetud saavutada.