VIDEO JA BLOGI | Kaja Kallas valitsuse pressikonverentsil: olge siis mehed, tehke see umbusaldus mulle!

"Me ei olnud sellele vastu. Me olime sellega nõus, et neid asju peab arutama, aga neid asju arutatakse eelarve raames. Sügisel meil tuleb majandusprognoos, me teame, palju meil on raha. Me tegelikult ei tea, kuidas meil läheb, kas meil on majanduslangus. Ja kahe päevaga võtta püsikulusid üle 200 miljoni niimoodi, et ei arutata, mina näen seda niimoodi, et soov on... Kõik tahavad olla populaarsed. Ja teha populaarne ettepanek, et kõik saavad palju raha juurde, on pool sellest rehkendusest. Teine pool rehkendusest, kust see raha leida, peab tegema justkui Reformierakond. Lihtsalt niioodi valitsuskoalitsioonis asju ei tehta. Mina ei näe muud põhjust seal taga, kui soov teha midagi muud kellegi teisega koos. Aga ma ütleks, et: olge siis mehed, tehke see umbusaldus mulle, tehke see koalitsioon koos, mis te veiderdate!"



