VIDEO | Kättemaks? Moskvas asuv Poola saatkond valati punase värviga üle

Mäletatavasti pritsiti 9. mail Venemaa suursaadik Varssavis üle punase värviga, kui too püüdis Nõukogude sõdurite hauale lilli viia. Poola välisminister Zbigniew Rau ütles, et Sergei Andrejevit oli võimude poolt teavitatud, et olukorda arvestades võib mälestusmärgi külastamisega kaasneda ka provokatsioone, vahendab Reuters .

"Juhtunu ei muuda aga kuidagi meie seisukohta, et välisriikide diplomaatilistel esindajatel on õigus kaitsele. Ükskõik kui palju me ka ei tunne vajadust selle valitsuse poliitikaga mitte nõustuda, mida diplomaat esindab," ütles Rau pärast Varssavis juhtunut.



Venemaa on Poolalt nõudnud Varssavis juhtunu eest ametlikku vabandust. "Venemaa ootab seoses intsidendiga Poola juhtidelt ametlikku vabandust ning nõuab Vene suursaadiku ja kõigi Venemaa välisinstitutsioonide töötajate ohutuse tagamist Poolas," seisis avalduses. "Otsus edasiste sammude kohta tehakse sõltuvalt Varssavi reaktsioonist meie nõudmistele."