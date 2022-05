KUULA SAADET | Sisekaitseakadeemias õpivad missioonitundega inimesed

Saates räägivad naised lähemalt, mida Sisekaitseakadeemias õpitakse ja millise kooliga on üleüldse tegu. Kes võiks akadeemiasse õppima tulla? Need on sihikindlad inimesed, kel hingab kuklas ka missioonitunne – hoida Eesti siseriiklikku turvalisust. Tolliametnikust vangivalvurini, politseipatrullist päästekorraldajani – erialasid ja ameteid on siin erinevaid, ent loomulikult ei tähenda Sisekaitseakadeemias omandatud haridus just neil kohtadel töötamist.