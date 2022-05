Lastetoetuste suurendamise eelnõule kirjutas alla enamik parlamendisaadikuid

Sotsid toetavad lastetoetuste suurendamist

Läänemets juhtis tähelepanu asjaolule, et sotsiaaldemokraadid on esitanud parlamendile sarnase lastetoetuste eelnõu, mis läheb esimesele lugemisele 2. juunil. "Kui avaneb võimalus lastetoetust tõsta, siis me kindlasti kasutame seda võimalust," rääkis Läänemets. "Kui on vaja teha täpselt samasugune eelnõu uuesti, oleme sellega nõus, peaasi et need lastetoetused saavad tõstetud, see on olnud ju sotside südameasi aastaid."