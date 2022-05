Soome president: Venemaa võib meie NATO-ga liitumise korral vaid peeglisse vaadata

"See pole esimene kord, kui me NATO-sse astumise üle aru peame, ent nüüd on olukord muutunud," rääkis Niinistö kolmapäeval Helsingis.

President kirjeldas, kuidas murdepunktiks oli eelmise aasta detsember, mil Venemaa teatas, et Soome ning Rootsi ei tohi iialgi NATO liikmeks saada. "Kui Venemaa tegi teatavaks, et Soomel ja Rootsil pole valikut, siis muutus kõik," ütles Niinistö.

Ta kordas, et kogu praegune olukord ehk NATO võimalik laienemine on Venemaa enda põhjustatud.

"Keegi ei saa kellelegi kallale tungida lihtsalt seepärast, et ta soovib end kaitsta. Ma arvan, et see on väga lihtne: me suurendame oma turvalisust, kuid me ei võta kelleltki midagi ära," selgitas Soome president.