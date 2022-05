VIDEO | Isamaa ja Keskerakond: valitsuse kukutamist plaanis ei ole, need on kuulujutud

Raha on meil kõigil vaja. Raha on kõikidel erakondadel valimisteks vaja, valimiskampaaniaks vaja, aga neid kahte asja ma omavahel ei oska küll kuidagi seostada. Praegu me peaksime moodustama valitsust selleks, et valimiskampaaniaks oleks kuidagi rahaliselt parem ja soodsam olukord, siis Isamaa erakond ei ole kunagi võimul olekut kasutanud ära selleks, et oma erakonda paremini rahastada. Meie rahaasjad on olnud korras kõik need aastad, mis mina olen esimees olnud. On ka praegu korras ja me oleme kõik kampaaniad lõpetanud niimoodi, et meil pärast kampaaniat ei ole üles jäänud kohustusi ehk võlgasid. Seda me püüame ka jätkata, et rahaasjad oleks korras ja riigi juhtimisest eraldatud. Mina sellisel kujul küll erakonna ja riigi rahakotti segi ei aja.

Ma arvan, et ma olen hästi informeeritud inimene ja kohati isegi paremini kui Raimond Kaljulaid, aga midagi sellist ma kuulnud ei ole ja need seinad mulle sosistustena midagi rääkinud ei ole. Võib-olla kuuleb Raimond Kaljulaid mingisuguseid kuulmusi ja võib-olla on temaga midagi läbi räägitud, aga minuga ja Isamaaga kindlasti läbiräägitud ei ole. Mingisuguseid uue valitsuse moodustamisi või läbirääkimisi ei toimu.

Helir Valdor Seeder: Jätkuvalt ma saan aru, et ajakirjanduses ja meedias on see väga aktuaalne teema ja Eestis vist toimub permanentne, katkemata valitsusvahetus ja pidevad läbirääkimised, aga ma pean kurvastusega ütlema, et mind sellesse kaasatud ei ole. Ei olnud varasemal korral ega ole ka praegu. Isegi mitte sosinal kusagil siin riigikogu koridorides ega mujal. Nii et mitte mingisuguseid läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks ei ole toimunud minu osalusel ja teadmisel ja ei toimu ka praegu.

Jaanus Karilaid, ajakirjanduses on ilmunud kuuldused sellest, et jälle on plaanis valitsuse vahetus. Kas see vastab tõele või mitte?

Jaanus Karilaid: Tegemist on järjekordse Ekspressi poliitilise hirmuga. Mul on tunne, et kui ma seda lugu lugesin, siis nad peegeldavad oma poliitilisi hoiakuid ja võib-olla mingisuguseid poliitilisi väärtushinnanguid. Selle asemel, et rääkida eelnõu sisust, et lasterikaste perede toetamine, räägitakse pigem kombinatoorikast, et kes kellega on võimul. Mina kinnitan, et meie ettepanek Reformierakonnale on siiras ja nii palju kui ma olen rääkinud siis reformierakondlastega üks-ühele, siis on sellele mõttele omavahel toetust avaldatud. Nende palve on ainult see, et me tegeleksime sellega sügisel, aga meie arvame, et me ei peaks seda aega kaotama, teeksime kohe ära ja suudaksime selle eelnõu vastu võtta juba enne jaanipäeva. Selle üle me praegu vaidlemegi.

Aga kui nüüd võtta see artikkel ja ka Raimond Kaljulaid postitas Facebookis väikese analüüsi sellest, mida ta kuulnud on ja seal käisid jutud spetsiifilistest ministrikohtadest ja et poliitiliste toetuste plaanid kattuvad, huvitavad kokkulangevused, et miks ometi?

Ütleme alguses, et peaks olema allikakriitiline ja vaatama, kes neid jutte levitab. Pidada Raimond Kaljulaidi usaldusväärseks allikaks on palju tahetud. Ühest erakonnast tulnud parlamenti, teise erakonda hüpanud. Eks igasuguseid spekulatsioone levitatakse mõnuga ja oma motiiviga külvata segadust. Mina kordan, et meie eelnõu mõte on siiras. Selle eelnõu hind on täiesti 2023. aastal koormus kuskil 285 miljonit eurot, aga see oleks kvalitatiivne hüpe lasterikaste perede süsteemi arendamisel. Näiteks pensionid on seotud indeksiga, parlamendiliikme palk on seotud indeksiga, seome ka lasterikaste perede toetuse indeksiga. Ma arvan, et praeguste kriiside keskel me peame tegema midagi reaalselt ja jätkusuutlikku ära ka poliitikates ja lastetoetuse poliitikas. Mina ei otsiks mingisugust kombinatoorikat, vaid keskenduks eelnõu sisule ja küsiks pigem niimoodi, et kes on selle eelnõu poolt ja kes vastu.

Kui Reformierakond otsustab seda kaugemale tulevikku lükata, siis mis on Keskerakonna reaktsioon?

Ma loodan, et nende sümpaatiaavaldus sellele eelnõule on samuti siiras, nagu meie ettepankeki ja et nad ei soovi kinni hoida sellest, et meil on kindlasti kolm kuud aega vaja. Nii kaua kuni ma tegusid ei näe, siis ma hoiduksin hinnangutest ja annaksin hinnanguid siis, kui teod on tehtud. Suure tõenäosusega me homme hommikul kell üheksa koguneme, siis fraktsioon otsustab, et kas eelnõu antakse üle homme või antakse üle järgmisel nädalal.

Ja kui tuleb eitav vastus teie praegusesse soovi, siis olete valmis uusi valitsuskombinatsioone töösse lükkama?

Mina olen positiivselt meelestatud ja ma loodan, et Reformierakond tuleb seda eelnõud toetama.