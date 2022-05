VIDEO | Helir-Valdor Seeder: mina usun Riho Terrast, et midagi rassistlikku ta ei öelnud

Alustame teie erakonnakaaslasest Marko Pomerantsist, kes Postimehe kirjutatu kohaselt teeb Gazpromile kaudset lobi ja ettevõte, Baltic Marine Bunker, kannab oma kasusaajate nimekirjas kahte väga kõrgel asuvat prominenti Venemaal. Üks neist on kaubandusarenguminister Maksim Rešetnikov ja teine on Vene riigivara halduse föderaalseameti juht Vadim Jakovenko. Kuidas te suhtute oma parteikaaslase leivateenimise tegudesse, kas see läheb partei väärtustega kokku?

Ei, kindlasti ei lähe, kui see nii on. Juhul, kui see nii on, siis väärib see igakülgset hukkamõistu nii et, mida ma saan praegu öelda: me peame asjaolusid selgitama, tausta selgeks tegema, kas see, mida Postimehes kirjeldatakse vastab tõele ja tegelikkusele, loomulikult rääkima inimestega ja siis langetama otsuseid. Aga ma ütlen oma esialgse reaktsiooni ja emotsiooni selle esialgse informatsiooni peale, et loomulikult ei lähe see meie erakonna eesmärkide ja väärtustega kokku, kui see nii on.

Te ei ole siis Pomerantsiga isiklikult suhelnud?

Ei ole veel.

Millal see plaanis on?

Lähiajal kindlasti.

Teine teema puudutab teie teist parteikaaslast Riho Terrast, kelle suhtes alustas menetlust Prantsusmaa prokuratuur. Kuivõrd olete te kursis selle intsidendiga ja nende arengutega, mis Strasbourgis toimunud on?

Ma arvan, et ma olen sama palju kursis kui Eesti laiem avalikkus. Olen rääkinud Riho Terrasega telefoni teel kahel korral sellel teemal. Ta on kinnitanud mulle kõike seda, mida on olnud võimalik Eesti ajakirjandusest lugeda, et ta ei ole käitunud rassistlikult ega kasutanud selliseid väljendeid, mida peaks hukka mõistma. Loomulikult on kahetsusväärne, et selline intsident oli, aga ta ei näe küll endal mingit süüd, mille pärast peaks võtma vastutuse ja eks uurimine näitab siis, kus tõde on. Eks uurimine selleks ju ongi, et tõde maksimaalselt välja selgitada. Mina lähtun täna sellest informatsioonist, mida Riho Terras on avalikkusele öelnud ja mida ta on mulle öelnud. Ma seda informatsiooni ka usun.