Muinsuskaitseametis on tulnud rahapuuduse tõttu koondada töötajaid pea igast valdkonnast

"Sõltub vaatenurgast," tõdes Metsmaa. "Mälestistest hoonete omanikud ütleksid kindlasti, et vaja oleks rohkem nõustamist ja näiteks inseneriteadmisi, et aidata omanikel ehitisi säilitada. Samal ajal kasvab aasta aastalt otsinguvahendi luba omavate detektoristide hulk ning sellega koos nendega seotud tööde maht – olgu selleks siis uuringuaruannete läbivaatamine ja tagasisidestamine või leidude ekspertiis. Samuti peame silmas pidama, et hetkel on geopoliitiline situatsioon väga pingeline ning ka pärandi turvalisuse aspekt vajab suurt tähelepanu."