Naftasaadusi vedavad firmad on moodustanud kolleegiumi, mille ühisrinne üritab koostöös Powerhouse'iga saada Eesti riigilt juurde ankrualasid oma tankerite teenindamiseks. Nende eesotsas on Gazprom Neftile kuuluv ettevõte Baltic Marine Bunker ning kolleegiumi vahelüliks lobitööl on kunagine sise- ja keskkonnaminister Marko Pomerants (Isamaa).