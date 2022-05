Lavrov: Venemaa ei taha üldse sõda, ÜRO ei suutnud seda ära hoida, läänt ei saa usaldada ja Ukraina blokeerib viljalaevu

Lavrov juhtis tähelepanu sellele, et „just lääs teatab pidevalt visalt, et selles olukorras tuleb Venemaa purustada”.

Lavrov ütles, et ÜRO sekretariaat, sealhulgas peasekretär, lasid käest võimaluse taotleda Ukrainas olukorra poliitilist reguleerimist, kui ignoreerisid seda, et Ukraina ei täitnud Minski kokkuleppeid.

„Kui rääkida laiemast, mitte ainult sügavalt humanitaarsest rollist, mida oleks võinud mängida Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, siis mul on tohutult kahju, et selle organisatsiooni sekretariaat, sealhulgas peasekretär, lasi käest võimaluse taotleda poliitilist reguleerimist, kui ei reageerinud pika seitsme aasta jooksul Minski kokkulepped kinnitanud julgeolekunõukogu resolutsiooni 2202 avatud ja avalikule sabotaažile, mida korraldas Kiievi režiim,” lausus Lavrov.

„Meil on täielik arusaam, kuidas me peame edasi elama. Peamine järeldus on üldse mitte loota oma plaanides sellele, et lääs on kokkuleppevõimeline,” ütles Lavrov.