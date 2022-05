UKRAINA EUROOPASSE | Kadri Simson liitis Ukraina elektrivõrgu kahe nädalaga Euroopaga. „Ei saanud agressorile kontrolli tagasi anda“

Me kõnelesime selle riskidest ukrainlastega aasta alguses korduvalt. Sest ei saanud olla 100% kindel, et kui Ukraina end lahti ühendab testiks, siis Venemaa võtab nad pärast oma võrku tagasi. Selle jaoks olid nad varunud omale alternatiivid, et hoida oma süsteemid toimimas. Eelkõige lisa kivisöe näol, sest saarelise süsteemi hoidmine on palju energiamahukam.

See ei sündinud ilma eeltööta. Ukraina oli koos Moldovaga võtnud eesmärgiks saada välja Vene-Valgevene sünkroonalast ja liituda Kesk-Euroopaga. Et sünkroniseerimine toimida saaks, pidid nad enda poolt läbima nii poliitilise protsessi ehk kohaldama oma elektrituru Euroopaga sobivaks reeglistiku mõttes. aga olid ka tehnilised sammud. Neist kõige olulisem oligi isolatsioonitesti korraldamine talvel ja ka suvel.

Juhtus nii, et Ukraina oli 24. veebruarile kavandanud oma elektrivõrkude autonoomse toimimise testimise. Testiti, kas nad oleksid võimelised hakkama saama ühendusteta Venemaale. Seda tehti teadmata, et mõni tund peale testi algamist Venemaa kallale tungib, oldi ühel hetkel väga kiiresti küsimuse ees, mis edasi saab? Kas ühenduda tagasi agressori elektrisüsteemi, toetuda nende abile oma võrkude püsti hoidmisel. Seda ei tehtud, vaid juba 16. märtsil tuli teade, et kiiresti on ära tehtud Ukraina võrkude sünkroniseerimine ehk koguvõrgu ühendamine Euroopaga, mis oli kavas alles aastaks 2023. Kuidas ülepeakaela oli võimalik, et Ukraina ühendamine aasta enne plaanitut üleöö ära?

Ukraina vastupanu Putini agressioonile kestab juba üle kahe kuu. Mida vapramalt nad võitlevad, seda rohkem räägitakse, et Ukraina peaks selgelt kuuluma Euroopasse. Kui küsimus Euroopa Liiduga liitumisest vajab lahenduseks ikka aastaid, siis sõja aja esimese otsuse liita Ukraina olulisest küljest lõplikult läänenaabritega tegi eestlasest eurovolinik Kadri Simson. Kaks nädalat peale Venemaa lausrünnaku algust teatas ta, et kogu Ukraina elektrivõrk liidetakse Euroopa omaga. Kuidas kahe aasta töö kahe nädalaga ära tehti? Kui riskantne see otsus oli? Kas nüüd on Ukraina okupeeritud tuumajaam ka Euroopa mure? Simson rääkis Delfi uues saatesarjas „Ukraina Eurooasse“ lahti enneolematu käigu tausta. Saatejuht on Raimo Poom.

Aga ma arvan, et poliitiline ministrite kooslus, kes leidis, et kas nüüd või mitte kunagi, andis väga hea toe tehnilisele tasemele, kes pidi leidma viisi, kuidas neis riske ära hoida. Loomulikult teame, et Euroopa elektrivõrgud on pidevalt töötanud selle nimel, et küberohte ennetada ja ka ukrainlased on saanud meie poolt abi. Nad on ju pikki kuid ka enne sõda olnud olukorras, kus nende süsteeme on rünnatud ja nad on pidanud valmis olema nende ohtude ärahoidmiseks.

Mainisite neid riske, küberit. Teame, et nüüdki on püütud rünnata nende süsteeme, seda on varem tehtud. Kui suund tuli, et teeme ära! Vaatame, kas saame neid Euroopa energiasüsteemi ühendada kohe. Kas siis oli seal ka kahtlejaid, keda tuli riskide pärast veenda?

Signaal anti. Siis tuli välja, et meie süsteemioperaatorid suutsid teha aasta töö kahe nädalaga. Kõige suurem risk oli küberturvalisus. Sünkroniseerimine tähendab pidevat infovahetust ja olukorras, kus mõned elektrijaamad on Ukrainas Vene kontrolli all, oli see risk. Ja teiseks ka süsteemi stabiilsus. Aga lisainvesteeringutega EL-i poolt oli võimalik see protsess teha kiirendatud korras. Seal on veel mõned sammud, mida Ukraina tegema peab, eelkõige just tuumaelektrijaamadega seoses

See tähendas, et nad olid valmis kuude pikkuseks energiasaarena toimimiseks. Aga sõja esimestel päevadel kutsus Prantsusmaa energiaminister Barbara Pompili kutsus kokku EL-i energiaministrid. Sõda algas neljapäeval, ministrid tulid kokku esmaspäeval ja koos Prantsusmaa toega tegi Euroopa Komisjon ettepaneku: ministrid võiksid anda poliitilise signaali süsteemi operaatoritele, et kõik tehnilised sammud, mis Ukrainal veel tegemata olid teeksid eurooplased hoopis enda poolt.

Kui nad siis 24. veebruari keskööl isolatsioonitesti alguses leidsid olukorrast, et algas sõda, läbisid nad kõik vajalikud etapid edukalt vaatamata sõjaolukorrale. Ainult, et viimane samm ehk tagasiühendamine Venemaa ja Valgevenega otsustati poliitiliselt ära jätta. Nad ei saanud anda oma võrgu üle kontrolli tagasi Venemaale, kes alustas sõda nende vastu.

Nagu ütlesite, et tuli poliitiline signaal, et teeme ära. Siis oli tehniline pool, milleks oli aega kaks nädalat. Mis oli see hetk või kas see on meeles, kui sai öelda, et see on tehtav? Ma saan aru, et lõplik otsus oligi ikkagi teie käes? Ehk siis kui tulid teie juurde Euroopa süsteemihaldurid ja ütlesid: nii nüüd on valmis, kas läheb, nagu plaanisime?

Esimene hetk oli loomulikult ministrite kohtumine. See polnud kokku kutsutud Ukraina sünkroniseerimise arutamiseks. Kuna see teema sai Komisjoni poolt lauale pandud just erakorralise nõukogu formaadis, siis selle asemel, et enne oleks toimunud riskide arutelu tehnilisel tasandil, said poliitikud teha oma otsuse vastavalt ajahetkele, kus igasugune abi Ukrainale oli vajalik. See oli võtmetähtsusega, et keegi ei tulnud välja sellise sisukohaga, et ootame, kuni nad on oma elektrijaamade üle 100% kontrolli kindlustanud ja siis arutame edasi. Siis me arutaks seda tänaseni. Neil on ju elektrijaamad, mis on Vene armee kontrolli all.

Tehniline tasand ütles alati seda, et me võime võtta selle riski ja neid erakorraliselt sünkroniseerida. Lihtsalt ta omab mõju meie elektrivõrkude stabiilsusele ja selle mõju pehmendamiseks tuleb teha omalt poolt väga palju tööd. Nad olid võimelised seda tööd Ukraina eest tegema, sest selgelt ei saanud me enam sõja esimestel päevadel ukrainlastelt küsida vajalike stabiilsust tagavate sammude läbi viimist.

Seda hetke ei te ei kartnud, kui see avalikuks tehti, et see võib lisa pahameele tuua kaasa rünnanud Kremli režiimilt?

Ei seda kindlasti ei kartnud. Kõige lihtsam oli seda otsust teha seetõttu, et Ukraina poolt tehtud isolatsioonitest sõja esimestel päevadel, kui oli teadmatust väga palju, läbiti igas etapis edukalt. Nad suutsid seda tehniliselt teostada ja hoidsid oma võrgu stabiilsena kuni 16. märtsini. Nägime, et nad tõepoolest teevad omalt kõik ja on tehniliselt tasemel.