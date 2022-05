OTSEBLOGI | Zelenskõi sõnul on Ukraina kannatus Venemaaga läbirääkimisi pidada lõppemas

Ent riigipea tõdes siiski, et iga uue kuritöö avastamisega - iga uue Butša, iga uue Mariupoliga - väheneb soov ning võimalus Venemaaga tõsiselt läbi rääkida ja diplomaatilise lahenduse nimel pingutada.

Ukraina relvajõud on koos teiste kaitsejõududega Venemaa relvajõdudude ulatusliku pealetungi peatanud ja hoiavad seda kinni, teatas pressikonverentsil Ukraina relvajõudude kindralstaabi operatiivpeavalitsuse ülema asetäitja, brigaadikindral Oleksi Hromov.

Harkivi oblasti sõjaadministratsiooni juht Oleh Sõnjehubov teatas mitmete asulate vabastamisest oblastis, aga hoiatas, et neisse ei maksa naasta, sest need on mineeritud.