OTSEBLOGI | Kindralstaap: Ukraina relvajõud on Venemaa pealetungi peatanud ja vaenlane läks üle kaitsele

„Ukraina relvajõud on koos teiste kaitsejõudude osadega praegu mõnedel suundadel mitte ainult isikkoosseisus, vaid ka relvastuses ja sõjatehnikas meie üksustega võrreldes kümnekordset ülekaalu omanud Vene Föderatsiooni relvajõudude laiaulatusliku pealetungi peatanud ja hoiavad seda kinni,” ütles Hromov.

Hromov lisas, et see sai võimalikuks tänu Ukraina rakendatud õigeaegsetele meetmetele vastuseks sõjalise ohu kriitilisele kasvule Venemaa poolt ning aktiivsele manööverkaitsele.

Harkivi oblasti sõjaadministratsiooni juht Oleh Sõnjehubov teatas mitmete asulate vabastamisest oblastis, aga hoiatas, et neisse ei maksa naasta, sest need on mineeritud.