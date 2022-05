USA luurejuht: Putin võib kasutada tuumarelva, kui tunneb, et on sõda Ukrainas kaotamas

Haines esines oma hoiatusega USA luurejuhtide briifingul senatis ülemaailmsete ohtude kohta. Ukrainasse ennustati pikka kurnamissõda, mis võib viia Putini poolt üha ettearvamatumate tegude ja eskalatsioonini, sealhulgas täismobilisatsiooni, sõjaseisukorra kehtestamise ja isegi tuumarelva kasutamiseni, kui Putin tunneb, et tema võim Moskvas on ohus, vahendab Guardian.

Haines ütles, et Putin jätkab ilmselt Venemaa tuumaarsenaliga ähvardamist, et heidutada USA-d ja liitlasi Ukrainat toetamast. Fookuse suunamine Ukraina ida- ja lõunaossa on Hainesi sõnul tõenäoliselt ajutine taktika, mitte püsiv sõja eesmärkide osas taandumine.