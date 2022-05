Rahvusvaheline uudisteagentuur kolib Venemaalt Tallinna

Ajakirjandusvabaduse olukord Venemaal on viimased kaks aastakümmet järjest halvenenud. Pärast vaba trükimeedia "kuldajastut" 1990. aastatel, mida ajendas venelaste suur nõudlus sõltumatu ajakirjanduse järele, viis Vladimir Putin oma esimesel ametiajal 2000. aastal meedia samm-sammult riigi kontrolli alla. Ajakirjanike Kaitsmise Komitee (CPJ) andmetel on Venemaal sellest ajast alates mõrvatud 24 ajakirjanikku.

Lisaks rahvusvahelisele meediale on Venemaalt pagenud ka tuhanded Vene ajakirjanikud ning kümned kohalikud väljaanded, sealhulgas Novaja Gazeta ja The Moscow Times, ning leidnud endale uue kodu peamiselt kas Lätis, Gruusias või Armeenias.

Nimelt teatasid nii BBC, Raadio Vaba Euroopa (RFE/RL) kui ka Deutsche Welle vahetult pärast Putini agressiooni algust Ukrainas, et nad lahkuvad Venemaalt Riiga.

AP otsus kolida töötajad Tallinnasse täiendab märkimisväärselt Eesti meediamaastikku, kus seni pole tegutsenud ükski suure rahvusvahelise uudisteagentuuri büroo. AP pressiesindaja ei kommenteerinud, miks valis väljaanne just Tallinna näiteks Riia asemel, kuhu enamik Venemaalt pagenud meediamajasid suundunud on.

AP kolimine on kõige hiljutisem näide rahvusvahelisest väljaandest, mis on otsustanud Venemaale pärast 24. veebruarit selja pöörata, põhjuseks sõja ajal Venemaal kehtestatud normid vaba ajakirjanduse lämmatamiseks.

"Osa töötajatest kolib järgmise paari nädala jooksul Tallinna, et kajastada Baltikumi ja laiematki osa regioonist," tõdes AP pressiesindaja Lauren Easton Delfile. Venemaal tegutsevat bürood AP siiski lõplikult ei sulge.

Riik karmistas haaret ajakirjandusvabaduse ümber veelgi pärast 2012. aasta talve meeleavaldusi valimiste väidetava võltsimise vastu, sealt edasi juba ka Krimmi annekteerimise ja Donbassis sõja puhkemise ajal. Venemaa võttis järjest vastu seaduseid, mis raskendasid ajakirjanike tööd. Poliitikat kajastavad rahvusvahelised organisatsioonid, mida rahastati välismaalt, pidid end registreerima "välisagentideks". Trahvi ja isegi vanglakaristuse määramine ajakirjanikule muutus nende aastate jooksul tavapäraseks.

Sõda Ukrainas hoogustas Venemaa võitlust alles jäänud vaba meedia vastu veelgi enam. Käesoleval aastal käivitas Putin ühes riigiaparatuuriga seninägematu suurpuhastuse riigi meediamaastikul: märtsi alguses kehtestati rida "valeuudiste" seadusi, mille kohaselt on Ukraina sõda puudutavate "valeuudiste" avaldamine karistatav kuni 1,5 miljoni rubla (umbes 13 000 eurot) suuruse trahvi ja kuni 15-aastase vanglakaristusega.

Piirideta Ajakirjanike (RSF) sõnul on Putin kehtestanud sõja ajal riigis tsensuuri sellisel tasemel, mida Venemaa pole näinud pärast Nõukogude Liitu, ning käivitanud agressiooni õhutamiseks ulatusliku desinformatsioonikampaania. RSF-i 2022. aasta ajakirjandusvabaduse indeksis on Venemaa möödunud aastaga võrreldes viis kohta langenud, paiknedes nüüd 155. kohal 180-st riigist. Aastal 2002, mil RSF-i indeks esimest korda avaldati, paiknes Venemaa 121. kohal. Võrdluseks: Eesti pälvis sel aastal indeksis 4. koha, parandades oma kohta möödunud aastaga võrreldes 11 koha võrra.

Mida teevad teised uudisteagentuurid?

Nagu AP-gi, jäid ka teised uudisteagentuurid Delfiga suheldes napisõnaliseks. Uudisteagentuuri Reuters pressiesindaja rääkis, et nad "on jätkuvalt pühendunud Venemaa ja Ukraina sündmuste täies võimalikus mahus ja ausale kajastamisele", jättes samas vastamata küsimusele, kas väljaanne on töötajaid Venemaalt ära toonud. Saksa uudisteagentuur DPA keeldus kommentaarist, Prantsuse uudisteagentuur AFP ei ole aga Delfile avaldamise hetkeks vastanud.

Eesti välisministeerium tunnistas, et on olnud kontaktis ka teiste uudisteagentuuridega peale AP, kuid need arutelud pole olnud sama tõsised.

Associated Press, mis asutati üle 170 aasta tagasi ja mille peakorter asub New Yorgis, on üks maailma suuremaid uudisteorganisatsioone. Organisatsioonis töötab tuhandeid ajakirjanikke 250 asukohas, mis paiknevad 96 riigis.